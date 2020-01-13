Управа Хааберсти приглашает в среду на творческую встречу с известным эстонским фотографом

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, эта встреча — хорошая возможность взглянуть на фотографии, сделанные известным фотографом в Хааберсти за последние два года. ”Пеэтер Ланговиц собрал очень интересную подборку фотографий и готов поделиться ими с другими. Фотограф приметил вещи, которые другие могут не замечать. Особенным сделает просмотр фотографий тот факт, что будут фотографии, которые сделаны на тех же местах десятилетия назад. Интересно будет взглянуть на произошедшие изменения”, — сказал старейшина и пригласил всех на встречу с фотографом.

Пеэтер Ланговиц добавил, что Хааберсти — один из немногих районов, имеющий собственное лицо. Свою лепту в эту внесла и недавно построенная на месте бывшей железной дороги пешеходная дорожка. ”Велосипедно-пешеходная дорожка сразу полюбилась жителями. Практически в любое время там можно встретить любителей спорта, прогуливающих пожилых или парочки, идущих из школы детей или мам с колясками, катающихся на велосипеде или роликах, а также целеустремлённых роботов-развозчиков”, — сказал фотограф.