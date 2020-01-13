Управа Хааберсти приглашает в среду на творческую встречу с известным эстонским фотографом

В среду, 15 января в 14.00 в дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) состоится просмотр фотографий из цикла ”Виды с границы Хааберсти или с фотоаппаратом по пешеходной дорожке 2018-2020” фотографа Пеэтера Ланговица. На встрече будет присутствовать автор работ, который даст комментарии к фотографиям. Свежий фотоматериал дополнен кадрами, сделанными с тех же мест в 70-е годы.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, эта встреча — хорошая возможность взглянуть на фотографии, сделанные известным фотографом в Хааберсти за последние два года. ”Пеэтер Ланговиц собрал очень интересную подборку фотографий и готов поделиться ими с другими. Фотограф приметил вещи, которые другие могут не замечать. Особенным сделает просмотр фотографий тот факт, что будут фотографии, которые сделаны на тех же местах десятилетия назад. Интересно будет взглянуть на произошедшие изменения”, — сказал старейшина и пригласил всех на встречу с фотографом.
Пеэтер Ланговиц добавил, что Хааберсти — один из немногих районов, имеющий собственное лицо. Свою лепту в эту внесла и недавно построенная на месте бывшей железной дороги пешеходная дорожка. ”Велосипедно-пешеходная дорожка сразу полюбилась жителями. Практически в любое время там можно встретить любителей спорта, прогуливающих пожилых или парочки, идущих из школы детей или мам с колясками, катающихся на велосипеде или роликах, а также целеустремлённых роботов-развозчиков”, — сказал фотограф.
”Первая прогулка по дорожке стала для меня открытием, чего только не встретил по обеим сторонам и смог запечатлеть фотоаппаратом. Эта как зеркало отражает наш нынешний уклад и привычки, отношение к окружающему. Также можно увидеть, как происходит расширение района. Более года прогуливался по этому маршруту и фотографировал красивую природу, как безжалостно рубят лес, как строят новые дома, разваливающееся наследство советского союза, людей”- сказал Ланговиц и добавил, что сознательно ограничился фотографиями с дорожки и не сворачивал с пути, хотя соблазнов для этого было много
В работу добавились субъективные эмоции фотографа, от природы и различных построек Хааберсти, от игры красок и света в различное время года. Пешеходная дорожка на границе Хааберсти предложила не только возможность расслабиться на свежем воздухе, добраться пешком или на велосипеде до другого района, но и эмоциональные и даже романтичные моменты.
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