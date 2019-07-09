Управа Хааберсти наняла охранную фирму, чтобы патрулировать район

Старейшина района Андре Ханимяги отметил, что помощь патрульного экипажа особенно чувствуется в тех местах где были отмечены наиболее частые нарушения общественного порядка. ” Мы учли предложения жителей района и для обеспечения большей безопасности в районе ведем тесное сотрудничество с полицией и охранной фирмой. Надеюсь, что за счет наших обоюдных действий решаться многие проблемные места”, сказал старейшина.

Андре Ханимяги добавил, что задачей патрульного экипажа является предотвращение нарушений правопорядка и быть в помощь жителям города и полиции. ” Во время патрулирования экипаж проверяет спортивные и игровые площадки, скейтпарк, территорию возле пруда, амфитеатр, а также следит за общественным порядком вблизи магазинов и на берегу озера Харку”, отметил он. ” В случае нарушения правопорядка, патруль прекратит данное действие и в случае необходимости вызовет на место полицию, скорую помощь или службу спасения”, продолжил старейшина.

Помимо прочего в общественных местах района установлены камеры видеонаблюдения и ведется всестороннее сотрудничество и с полицией и с муниципальной полицией.