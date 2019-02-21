Управа Хааберсти наградит лучших работников образования района



По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, целью является признание людей, которые в 2018 году проявили себя в сфере образования, чья работа заслуживает внимания и важна для детей и молодежи Хааберсти, а также отметить тех, кто внёс существенный вклад в развитие образования.

Районная управа Хааберсти совместно с центром досуга Хааберсти объявила конкурс признания работников образования. Кандидатов на награду могли выдвигать все учреждения образования Хааберсти и жители района.

Кандидатов можно было представить в пяти категориях: руководитель года Хааберсти в области образования, лучший педагог года в детских садах Хааберсти, лучший учитель года в школах Хааберсти, учитель года Хааберсти с самым большим стажем и лучший помощник учителя.