Управа Хааберсти ищет самую красивую рождественскую инсталляцию

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, жители района очень активно украшают дворы к рождественским праздникам. ”В этом году впервые хотим отметить и поблагодарить тех, кто украшает свои дворы и этим делает наш район ещё красивее”, — сказал старейшина и добавил, что в конкурсе могут участвовать представители частных домов и квартирные товарищества.

”Самые сверкающие дворы будут отмечены управой и награждены”, — пообещал Ханимяги.

Фотографии украшенных дворов можно присылать до 31 января 2020 на электронную почту Haabersti@tallinnlv.ee. В письме, помимо фотографии, нужно указать адрес двора, имя автора инсталляции и контактные данные. Если вы не являетесь автором инсталляции, то для участия в конкурсе нужно получить согласие автора или владельца недвижимости.