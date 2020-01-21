Употребление марихуаны среди эстонских школьников растет

В подготовленной в Тартуском университете магистерской работе о распространенности употреблении марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет утверждается, что в период 2003-2015 годов в Эстонии выросло употребление марихуаны среди школьников, а также доля подростков, которые считают этот наркотик более доступным и толерантно относятся к его употреблению.
Статистическая выборка исследования состояла из 9590 учащихся школ, включая 4757 мальчиков и 4833 девочек, пишет rus.err.ee.
Если употребление алкоголя и курение среди школьников за указанный период сократилось, то с марихуаной ситуация противоположная. Так, употребление этого наркотика выросло среди мальчиков в 1,3 раза с 7,3 до 9,4%, а среди девочек — в 1,8 раз с 3,5 до 6,2% от общего числа респондентов.
Кроме того, 15,6% мальчиков и 6,5% девочек в 2015 году считали, что курение марихуаны один или два раза не связано с рисками для здоровья. В 2003 году этот показатель был значительно ниже.
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