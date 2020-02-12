12.02.2020, 07:00

Уполномоченная по равноправию: прежде чем обижать украинцев, поставьте на их место эстонцев!

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Уполномоченная по равноправию: прежде чем обижать украинцев, поставьте на их место эстонцев!
Shutterstock/EPL

Уполномоченная по гендерному равноправию Лийза Пакоста в своей статье, опубликованной в Eesti Päevaleht, рассуждает на примере нового китайского коронавируса о том, как легко в дискриминации перейти от слов к делу.

Пакоста с озабоченностью говорит о звучащих в нашей стране странных теориях о том, что якобы коронавирус особенно быстро поражает какие-то клетки, которые лишь только у мужчин азиатской расы, и поэтому надо бы от всех представителей азиатской расы держаться подальше. Кто-то вообще советует их выслать из страны.

"Для разнообразия требуют от правительства препятствовать приезду в Эстонию украинцев, потому что их здесь и так слишком много. Кто-то жалуется, что, мол, в Финляндии стали к эстонцам хуже относиться", — пишет гендерная уполномоченная.

Говоря о предвзятом отношении в свете опасной инфекции к китайцам, Пакоста напоминает о российских криминальных сводках недавнего прошлого, где педалировалась тема "лиц кавказской национальности". Или как в начале 2000-х можно было часто прочитать в финской прессе о различного рода злоумышленниках "с эстонским акцентом".

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Теперь, по словам уполномоченной, нечто схожее происходит и в Эстонии. Одна стоматологическая клиника сообщает, что больше не принимает "уроженцев китая". А пара руководителей местных самоуправлений считает, что если ребенок с Украины, то таких детей обслуживать не будут: ни в школу, ни в детский сад не возьмут. В одном из объявлений о приеме на работу также исключались граждане Украины.

Как сообщает Пакоста, недавно, после вмешательства уполномоченного, было скорректировано объявление о приеме на работу в одну государственную школу, где изначально от соискателя требовалось гражданство Эстонии и владение эстонским языком как родным.

"Каким образом родной язык (читай — национальность) связан с профессионализмом и учительским талантом? Мой двоюродный дедушка др. Аугуст Сикк, к примеру, был заслуженным учителем шведского языка, и шикарный родной мульгиский язык никому не мешал", — пишет Пакоста.

"В Эстонии запрещена дискриминация по национальному или расовому признаку. Под национальный признак подпадает и родной язык, потому что родной язык и национальность — близнецы-братья. Запрещено, ссылаясь на национальность или происхождение, отказывать в оказании услуг, принятии на работу или в зачислении в школу", — подчеркивает Пакоста.

Для того, чтобы всем явственнее было видно, как плохо звучит всё вышеперечисленное, Пакоста предлагает чиновникам и обывателям вставлять в свои высказывания на место отверженных "евреи" или "эстонцы".

"Как звучали бы слова из самоуправлений о том, что еврейских детей в школу не принимают? — вопрошает гендерная уполномоченная. — Или объявление от школы, где исключаются из числа соискателей работы лица, у которых родной язык эстонский?"

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