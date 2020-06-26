Уполномоченная по гендерному равноправию недовольна: обвинения в адрес Айвара Мяэ должен расследовать независимый эксперт
Сегодня состоялось заседание совета Театра Estonia, чтобы обсудить опубликованные в еженедельнике Eesti Ekspress утверждения о том, что руководитель театра Айвар Мяэ унизительно обходился с коллегами женского пола. Дальнейшее расследование дела будет проходить с помощью доверенного лица театра. Однако уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что разбираться в этом вопросе должен бы человек из-за пределов организации.
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
При какой температуре воздуха коронавирус не передается совсем
Мясников развеял миф о коронавирусе: "Полный бред"
Сосед покупает фольгу оптом. Я смеялась, пока не узнала правду