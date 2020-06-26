26.06.2020, 21:49

Уполномоченная по гендерному равноправию недовольна: обвинения в адрес Айвара Мяэ должен расследовать независимый эксперт


Сара Адамсон
EST
Liisa Pakosta
Liisa PakostaFoto: Tiit Blaat

Сегодня состоялось заседание совета Театра Estonia, чтобы обсудить опубликованные в еженедельнике Eesti Ekspress утверждения о том, что руководитель театра Айвар Мяэ унизительно обходился с коллегами женского пола. Дальнейшее расследование дела будет проходить с помощью доверенного лица театра. Однако уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста считает, что разбираться в этом вопросе должен бы человек из-за пределов организации.

По мнению Пакосты, формат совета не очень подходит для проведения расследования. К тому же коллективный опрос предполагаемых жертв не является правильным.

"В формате совета принимаются решения, но не проводятся расследования. Для большой организации было бы самым лучшим взять "следователя", не связанного с театром", — считает она, ведь тогда это хотя бы будет выглядеть справедливым.

Уполномоченная пояснила, что нанятый сторонний эксперт должен бы выяснить все важные обстоятельства и сделать правовое заключение, на основании которого совет сможет принимать решение. Как считает Пакоста, при желании совет мог бы уточнить задание эксперту: например, разбираться ему в возможном нарушении правил о равном обращении или дополнительно привлечь полицию для расследования возможного физического воздействия.

Председатель совета Арне Микк сказал на сегодняшней пресс-конференции, что сутью касающихся Мяэ обвинений может быть то, что новое поколение просто не понимает шуток. Он заметил, что теперь коридоры театра Estonia станут более угрюмыми, потому что работники больше не посмеют обниматься и целоваться, так как кто-то может это неправильно истолковать.

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