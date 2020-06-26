Уполномоченная по гендерному равноправию недовольна: обвинения в адрес Айвара Мяэ должен расследовать независимый эксперт

По мнению Пакосты, формат совета не очень подходит для проведения расследования. К тому же коллективный опрос предполагаемых жертв не является правильным.

"В формате совета принимаются решения, но не проводятся расследования. Для большой организации было бы самым лучшим взять "следователя", не связанного с театром", — считает она, ведь тогда это хотя бы будет выглядеть справедливым.

Уполномоченная пояснила, что нанятый сторонний эксперт должен бы выяснить все важные обстоятельства и сделать правовое заключение, на основании которого совет сможет принимать решение. Как считает Пакоста, при желании совет мог бы уточнить задание эксперту: например, разбираться ему в возможном нарушении правил о равном обращении или дополнительно привлечь полицию для расследования возможного физического воздействия.

Председатель совета Арне Микк сказал на сегодняшней пресс-конференции, что сутью касающихся Мяэ обвинений может быть то, что новое поколение просто не понимает шуток. Он заметил, что теперь коридоры театра Estonia станут более угрюмыми, потому что работники больше не посмеют обниматься и целоваться, так как кто-то может это неправильно истолковать.