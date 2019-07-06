Университеты России и Эстонии создадут богатую коллекцию биообразцов

”Исследования, проведенные на близнецах, показывают, что роль генетики в развитии этого заболевания составляет не менее 70–80 %, — рассказал заведующий лабораторией биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Андрей Глотов. — Не учитывать этот фактор невозможно. Сегодня диагноз "диабет" ставится на основе серьезных критериев, например повышенного индекса массы тела. Однако это уже начало заболевания, а инструментов выявления его на ранних стадиях практически не существует”.
Как отмечают ученые, генетические данные, на которых обычно основываются подобные исследования, чаще всего получены от американцев или европейцев — русских популяций в них почти нет, а для изучения диабета у жителей Северо-Запада такая информация играет важную роль. В будущем проанализированные образцы можно использовать во время других масштабных исследований, а храниться биоматериал будет преимущественно в Биобанке Научного парка СПбГУ.
”Вторая часть проекта — образовательная, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории биобанкинга и геномной медицины СПбГУ Юлия Насыхова. — После того как мы получим результаты масштабной работы, мы проведем три образовательных семинара для врачей из Тарту, Петербурга и Пскова, в первую очередь — для терапевтов и эндокринологов. Это позволит повысить осведомленность специалистов о вкладе генетики в развитие диабета второго типа”.
Международный проект Development of Neasures for Improving the Quality of Diagnosis and Prevention of Type 2 Diabetes реализуется в рамках программы сотрудничества между Россией и Эстонией (”Программа приграничного сотрудничества Россия — Эстония 2014–2020”). Сумма софинансирования, выделяемая программой для выполнения проекта, составляет более 27 миллионов рублей. Проект выполняется при сотрудничестве СПбГУ, Университета Тарту, Псковского государственного университета и ООО ”Биогармония”.
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