УНИКАЛЬНЫЕ КАДРЫ | Двоюродный прадед Дениса Метсаваса воевал и шпионил против ЭР

В первый месяц Освободительной войны, в декабре 1918 года, был сформировал полк в Выру. Во его 2-й батальон под командованием Алексея Хейнтса, входил и командующий саперной группы Юлиус Метсавас.

28 ноября 1918 года Красная армия атаковала Нарву. Привлечены были и красные стрелки Тартуского, Нарвского и Вильяндиского полков. На следующий день Нарва была захвачена и временный революционный комитет Эстонии провозгласил в Нарвской ратуше Эстляндскую трудовую коммуну.

Через неделю Красная армия при содействии Тартуского, Вильяндиского, а позже и Таллиннского полков красных стрелков продолжила наступление в сторону Тапа. 16 декабря был захвачен Раквере, 24 декабря — Тапа. В начале 1919 года был взят курс на Таллиннн, но всего в 30-35 км от столицы эстонским войскам удалось отразить натиск.

Далее события развивались в пользу эстонцев и в середине января Красная армия отступила к берегам Наровы. Полк Метсаваса во всем этом участия не принимал, но во второй половине февраля верховное командование Красной армии объединило эстонские красные полки в 1-ю Эстонскую стрелковую дивизию. Всего в дивизию могло входить до 8500 человек. Этими силами в начале марта 1919 года красноармейцы выдвинулись в сторону Выру-Тарту. 12 марта они захватили Печоры, а двумя днями позже мызу Вастселийна, Однако уже в конце марта были снова вынуждены отступить.

17 апреля Красная армия снова стартовала в сторону Южной Эстонии, однако успеха не достигла. В мае Эстонская красная армия была разгромлена, на чем ее военный путь в Эстонии завершился. 24 мая на эстонскую стороны перешли командиры Леонард Ритт, Аугуст Айнтс и Трофим Маасик. В этот же день эстонская армия выдвинулась в Печоры и в дивизии красных эстонских стрелков воцарился хаос. 2000 человек попали в плен, в связи с чем дивизию переформировали в бригаду. 5-й полк Меставаса входил в островскую группу войск, поэтому разгрома избежал, а позже его объединили с бригадой.

5-й полк сыграл не последнюю роль при захвате Красной армией Пскова 25 августа 1919 года. После этого противостояние полка в частности и Эстонской красной армии в целом эстонской армии прекратилось. Далее его использовали уже на других участках фронта. Последний бой в составе полка Метсавас провел весной 1920 года в Крыму против армии Врангеля. После этого верховное командование Красной армии распустило эстонскую дивизию.

Метсавас при этом продолжил служить на благо красноармейцев. Его назначили командующим псковского пункта отдела разведки штаба 56-й стрелковой дивизии. В его задачи входила координация антиэстонской разведдеятельности. Метсавас возглавлял пункт до августа 1922 года. Этот год для советской разведки выдался тяжелым. В январе полиция безопасности разоблачила агентурную сеть компартии в Эстонии. Это привело к перестановкам, которые коснулись и Метсаваса. Кроме недостатка опыта и образования (Метсавас закончил лишь четыре класса сельской школы), были и другие причины. Так, в 1921 году за пьянство по службе Метсавас был исключен из компартии. После увольнения его демобилизовали, и в 1923 году он отправился на Донбасс, где в 1926 году его восстановили в партии. На Донбассе Метсавас работал на заводе ”Азот”, до 1940 года руководил различными колхозами, совхозами и заводами. С оккупацией СССР Эстонии Метсавас 17 июля 1940 года направил эстонской секции Коминтерна прошение направить его на работу в Эстонию. В приложенной автобиографии он отметил, что его ”дети — русские”.

Во Второй мировой войне Метсавас воевал в рядах Эстонского стрелкового корпуса. Он был капитаном и заместителем командира санитарного батальона по политическим вопросам. После войны участники корпуса получили на родине ответственные должности. Метсавас стал трудиться в сфере питания и занимал, помимо прочего, пост директора Валгаского винного завода. Умер Метсавас в августе 1980 года.