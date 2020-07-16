УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО: Единственная в Эстонии лаборатория, в которой хранится живой коронавирус

Коронавирус хранится в помещениях Ветеринарно-пищевой лаборатории в Тарту. Представленные вашему вниманию фотографии сделаны научными сотрудниками лаборатории, двери которой для широкой общественности закрыты.

Foto: Eva Žusinaite

По словам заместителя директора лаборатории Имби Нурмоя, работа ведется при соблюдении третьего уровня безопасности и в соответствии с требованиями ВОЗ и правительства Эстонии. Большинство лабораторий страны работает на втором уровне.

Foto: Eva Žusinaite

”По части исследования коронавируса мы сотрудничаем только с Тартуским университетом”, — отметила Нурмоя.

Как пояснила руководитель исследований, доктор вирусологии Эва Жусинайте, для ”поимки” вируса берется анализ у больного человека, после чего полученный материал используется для заражения восприимчивых клеток. В случае с коронавирусом это, например, клетки эпителия почки зеленой мартышки (Vero E6). Далее в клетке коронавирус размножается, отпочковывается и собирается для исследований. При необходимости вирус можно культивировать снова и снова. Хранится вирус при -80 градусах.

Eva Žusinaite

”Сейчас нашей основной задачей является определение в плазме крови переболевших COVID-19 доноров титра антител, нейтрализующих вирус, чтобы использовать в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 плазму с высокими титрами ”, — пояснила Жусинайте.

Eva Žusinaite

Eva Žusinaite

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!