УНИКАЛЬНЫЕ ФОТО: Единственная в Эстонии лаборатория, в которой хранится живой коронавирус(4)
В Эстонии есть лаборатория, в которой в научных целях хранятся живые частицы коронавируса SARS-CoV-2 (вирионы), пишет Forte.
В Эстонии есть лаборатория, в которой в научных целях хранятся живые частицы коронавируса SARS-CoV-2 (вирионы), пишет Forte.
Коронавирус хранится в помещениях Ветеринарно-пищевой лаборатории в Тарту. Представленные вашему вниманию фотографии сделаны научными сотрудниками лаборатории, двери которой для широкой общественности закрыты.
По словам заместителя директора лаборатории Имби Нурмоя, работа ведется при соблюдении третьего уровня безопасности и в соответствии с требованиями ВОЗ и правительства Эстонии. Большинство лабораторий страны работает на втором уровне.
”По части исследования коронавируса мы сотрудничаем только с Тартуским университетом”, — отметила Нурмоя.
Как пояснила руководитель исследований, доктор вирусологии Эва Жусинайте, для ”поимки” вируса берется анализ у больного человека, после чего полученный материал используется для заражения восприимчивых клеток. В случае с коронавирусом это, например, клетки эпителия почки зеленой мартышки (Vero E6). Далее в клетке коронавирус размножается, отпочковывается и собирается для исследований. При необходимости вирус можно культивировать снова и снова. Хранится вирус при -80 градусах.
”Сейчас нашей основной задачей является определение в плазме крови переболевших COVID-19 доноров титра антител, нейтрализующих вирус, чтобы использовать в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 плазму с высокими титрами ”, — пояснила Жусинайте.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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