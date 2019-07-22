22.07.2019, 12:02

Уникальное техническое решение Telia блокирует свыше миллиона мошеннических звонков в неделю

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rus.delfi.ee
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LG mobiiltelefon
LG mobiiltelefonFoto: Ilmar Saabas

Сегодня, 22 июля, исполняется год с того дня когда на Эстонию обрушилась лавина мошеннических звонков: почти 170 000 жителей нашей страны получили звонок с телефонного номера с префиксом Самоа. На сегодняшний день применяемое Telia решение по защите от мошеннических звонков типа wangiri исключает повторение подобной лавины.

За таинственным словом wangiri кроется мошенническая схема, которая появилась в Японии, а теперь служит проблемой для абонентов телефонов в самых разных странах. Разработанное в Telia техническое решение уникально для всего мира. В этом году благодаря новаторскому решению в мобильной сети Telia Eesti было заблокировано более 300 000 мошеннических звонков — Telia блокирует более миллиона подобных звонков в неделю.

По словам руководителя отдела управления рисками Telia Eesti Андреаса Мейстера, применяемая технология надежно защищает пользователей от повторения массовой лавины звонков wangiri. ”Вместе с Telia Company мы запустили в Эстонии техническое решение, которое на некоторое время блокирует номера, с которых производится обзвон жертв. Конечно, мы не можем полностью исключать возможности того, что какой-то из мошеннических звонков дойдет до конечного пользователя, поскольку для того, чтобы контроль полноценно осуществлялся, необходим мобильный трафик”, — сказал Мейстер. Применяемая защита также предотвращает возможность обратного звонка на номер, звонок с которого ”был пропущен”, если защита была активирована.

Мейстер повторил правила безопасности, которые нужно соблюдать всем пользователям мобильных телефонов. ”Следует с осторожностью относиться к пропущенным звонкам с неизвестных иностранных номеров. Прежде чем перезвонить на неизвестный иностранный номер, обязательно подумайте, так ли это необходимо, особенно, если вы не ждете звонка из-за границы. Если номер, с которого вам позвонили, содержит код экзотической страны, и никто из близких вам людей не находится в этой стране, лучше не перезванивать”.

Андреас Мейстер также сказал, что остановить мошенников трудно еще и потому, что они часто меняют свои модели поведения, меняют телефонные номера. Следовательно, очень важно, чтобы пользователи знали основные правила безопасности и следовали им. ”Любопытство может обойтись довольно дорого”, — добавил Мейстер.

Кроме того, не следует отвечать на SMS-сообщения с просьбой перезвонить на неизвестный номер или содержащие информацию о выигрышах. Самое разумное в этой ситуации — удалить их и, конечно, не открывать ссылки в этих сообщениях.

Wangiri означает по-японски ”один звонок”. Мошенническая схема работает следующим образом: робот, настроенный мошенником соответствующим образом, набирает номер телефона и завершает вызов после одного или двух звонков. Таким образом он может позвонить несколько раз. Мошенник ждет, когда адресат звонка обнаружит пропущенный вызов и перезвонит. При обратном вызове вызывающий абонент оплачивает плату за междугородную связь, часть которой поступает мошеннику.


Признаки звонка wangiri:

- короткий звонок — так, чтобы абонент не успел на него ответить;
- пропущенный звонок из-за рубежа.


Как действовать, если вы заподозрили звонок wangiri:

- не перезванивать на незнакомый номер;

- сообщить о своих подозрениях оператору;

- если возникает сомнение, иногда помогают поисковые системы — попробуйте ”погуглить” номер.

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