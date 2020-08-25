Умерла старейшая жительница Эстонии Марта Киви

"Мама почти до конца жизни оставалась активной и бойкой", — сказал сын Марты Юри Киви, у которого она жила в Кохила. По словам сына, мать справлялась сама, разгадывала кроссворды и передвигалась на инвалидном кресле.

"Мама упала на инвалидном кресле 14 августа, но после этого все-таки хотела передвигаться, — рассказал Юри Киви. — После второго падения 17 августа она этого больше делать не могла".

Свои последние дни жизни Марта Киви провела в больнице в Рапла, где она умерла в воскресенье после полудня.

Марта Киви долгое время работала учительницей в школе Торнимяэ. Вдобавок к преподаванию в начальных классах Марта Киви также давала уроки эстонского и немецкого языков и музыки. Под ее началом действовали хоры как школы, так и народного дома.