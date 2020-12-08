Умерла писательница Хельо Мянд

По данным Книгогида, Хельо Мянд - эстонская детская писательница, ею написано более 90 книг прозы и поэзии, их них почти 30 для взрослых. Автор телевизионных сценариев и радио спектаклей. Первая книга Хельо Мянд была сборником стихов для детей и была отмечена как качественно новая детская литература 50-х гг в Эстонии. Многие ее произведения переведены на более 20 языков. В юности изучала бухгалтерский учет и окончила Эстонский национальный театральный институт. В 1958-65 гг работала в качестве редактора детского журнала Pioneer, и в тоже время в 1960-65 гг редактировала детский журнал Taheke. С 1965 внештатный писатель.

Состояла в Союзе писателей с 1961 г. Хельо Мянд достигала хорошего контакта с читателем, благодаря неотъемлемой близости к ребенку, что отражается через игривость, яркое воображение, юмор и яркие образы.