Умерла первая жена Леннарта Мери

Сын Леннарта и Регины Кристьян подвердил смерть матери. Он сказал, что мама тяжело болела еще с октября. Чем именно, он не уточнил. "Перед рождественским спокойствием получили душевный покой", — добавил он.

Регина Мери была эстонским и канадским психотерапевтом. Была в браке в Леннартом Мери в 1953-1982 годах. У них родились два сына — Март (1959) и Кристьян (1966). С 1987 по 2002 годы она жила в Торонто, в Канаде.