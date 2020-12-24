24.12.2020, 14:53
Умерла первая жена Леннарта Мери
Вчера похоронили первую жену экс-президента Эстонии Леннарта Мери — Регину Мери.
Вчера похоронили первую жену экс-президента Эстонии Леннарта Мери — Регину Мери.
Сын Леннарта и Регины Кристьян подвердил смерть матери. Он сказал, что мама тяжело болела еще с октября. Чем именно, он не уточнил. "Перед рождественским спокойствием получили душевный покой", — добавил он.
Регина Мери была эстонским и канадским психотерапевтом. Была в браке в Леннартом Мери в 1953-1982 годах. У них родились два сына — Март (1959) и Кристьян (1966). С 1987 по 2002 годы она жила в Торонто, в Канаде.
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