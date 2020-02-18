18.02.2020, 15:42
Умерла историк искусства Тийу Талвисту
В понедельник, 17 февраля, скончалась историк искусства, куратор, педагог по искусству и музеолог Тийу Талвисту.
В понедельник, 17 февраля, скончалась историк искусства, куратор, педагог по искусству и музеолог Тийу Талвисту.
Тийу Талвисту родилась 2 февраля 1955 года в Тарту. В 1973 году она окончила 2-ю среднюю школу имени Мийны Хярма и в 1979 году — исторический факультет Тартуского государственного университета. В 1974 году Тийу Талвисту приступила к работе в Тартуском художественном музее, где проработала на разных должностях 42 года.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Россияне, проживающие в Китае, открыли правду о коронавирусе
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Почему фигуристки носят колготы поверх коньков