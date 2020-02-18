Умерла историк искусства Тийу Талвисту

Тийу Талвисту родилась 2 февраля 1955 года в Тарту. В 1973 году она окончила 2-ю среднюю школу имени Мийны Хярма и в 1979 году — исторический факультет Тартуского государственного университета. В 1974 году Тийу Талвисту приступила к работе в Тартуском художественном музее, где проработала на разных должностях 42 года.

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