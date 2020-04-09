09.04.2020, 14:26

Умерла художница Виве Толли


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Умерла художница Виве Толли
Erakogu

Сегодня поступило сообщение о смерти художницы Виве Толли.

Толли была графиком, почетным членом Союза художников Эстонии и эмерит-профессором Эстонской художественной академии, пишет Eesti Päevaleht.

Прощание с художницей состоится по окончанию чрезвычайного положения.

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