09.04.2020, 14:26
Умерла художница Виве Толли
Сегодня поступило сообщение о смерти художницы Виве Толли.
Сегодня поступило сообщение о смерти художницы Виве Толли.
Толли была графиком, почетным членом Союза художников Эстонии и эмерит-профессором Эстонской художественной академии, пишет Eesti Päevaleht.
Прощание с художницей состоится по окончанию чрезвычайного положения.
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