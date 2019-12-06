06.12.2019, 11:32
Умер языковед и политик Мати Хинт
В четверг вечером в возрасте 82 лет скончался языковед, обществовед и политик Мати Хинт, передает Õhtuleht.
В четверг вечером в возрасте 82 лет скончался языковед, обществовед и политик Мати Хинт, передает Õhtuleht.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Медведь-шатун разбил окно и загрыз мужчину в Иркутской области
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу
Рассказал правду: доцент признался, почему убил любимую Настю
Слуцкая не позвала на свою свадьбу самых близких людей