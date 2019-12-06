06.12.2019, 11:32

Умер языковед и политик Мати Хинт


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keeleteadlane Mati Hint
keeleteadlane Mati HintFoto: Arvi Kriis

В четверг вечером в возрасте 82 лет скончался языковед, обществовед и политик Мати Хинт, передает Õhtuleht.

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