06.12.2019, 11:32
Умер языковед и политик Мати Хинт
В четверг вечером в возрасте 82 лет скончался языковед, обществовед и политик Мати Хинт, передает Õhtuleht.
В четверг вечером в возрасте 82 лет скончался языковед, обществовед и политик Мати Хинт, передает Õhtuleht.
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