Умер политик Антс Леэметс

В 1992-1995 годах Леэметс был уездным старейшиной Ляэне-Вирумаа. В 1995 году он чуть более полугода входил в правительство Тийта Вяхи.

Леэметс был вице-мэром Таллинна в 1996-2001 годах. В промежутке, в 1999 году, он был депутатом Рийгикогу.

С 2002 года он был председателем правления SA Virumaa Muuseumid и с 2009 года в рядах Партии реформ входил в Таллиннское горсобрание, с того же времени он был членом районного собрания Хааберсти.

В текущем году он получил знак отличия Таллинна за многолетнюю работу депутатом Таллиннского горсобрания и внесенный в качестве депутата вклад в развитие Таллинна.