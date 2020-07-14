Умер отец Яны Тоом

"Отец был сложным человеком, но теперь все это не имеет значения. Он был талантлив. Он был красив. Он умел работать руками и головой. Он не был трусом. И он никогда не жаловался. Талантливый инженер, талантливый художник, человек с абсолютным слухом, прекрасный танцор. Тот, кому я обязана языковым чутьем и, наверное, чувством юмора. Игорь Алексеевич Черногоров, 29.11.1935 - 13.07.2020. Светлая память", - написала Тоом.

Редакция RusDelfi выражает Яне Тоом и всем близким умершего глубочайшие соболезнования.