Умер художник по стеклу Иво Лилль

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни замечательный художник по стеклу Иво Лилль (24.06.1953 — 4.08.2019). Он всегда восхищал нас своими яркими творениями. Печально признавать, что теперь о нем остаются только воспоминания. Но его творения остаются", — говорится в сообщении в Facebook Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, который характеризует Иво Лилля как одного из самых известных и оригинальных эстонских художников по стеклу.

В 1985 году Лилль окончил Эстонский государственный художественный институт по специальности "художественное стекло" и творил, как свободный художник.

Иво Лилль является лауреатом многих престижных художественных премий, в 2013 году он был избран почетным членом Российской академии художеств.

Его работы наряду с Эстонским музеем прикладного искусства и дизайна находятся в музеях США, Германии, Дании и во многих других коллекциях.