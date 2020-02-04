Умер член совета ERR Агу Ууделепп

С 1998 по 2002 год Ууделепп работал на Эстонском радио журналистом в отделе новостей, а в период с 2002 по 2007 года — пресс-секретарем Эстонского народного союза и специалистом в сфере коммуникаций.

После окончания университета Ууделепп преподавал в ТТУ государственное управление, с 2012 года работал доцентом в Эстонской бизнес-школе, с 2014 по 2016 год был приглашенным преподавателем в Художественной академии, где преподавал риторику и науку аргументации.

С 2015 по 2017 год он был членом редакторской коллегии Центра стратегической коммуникации НАТО, с 2012 по 2017 год — председателем совета ERR, после чего являлся его членом.

В 2018 году Керсти Кальюлайд наградила Ууделеппа орденом Белой звезды четвертой степени.