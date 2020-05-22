22.05.2020, 12:51
Умер бывший вице-мэр Тарту Мадис Лепайыэ
Ушел из жизни член правления футбольного союза Эстонии, бывший велосипедист и политик Мадис Лепайыэ.
Ушел из жизни член правления футбольного союза Эстонии, бывший велосипедист и политик Мадис Лепайыэ.
С 2017 года по февраль 2020 года Лепайыэ являлся вице-мэром Тарту.
Ранее работал вице-канцлером Министерства образования и науки, являлся председателем совета целевого капитала физической культура и спорта Эстонского культурного капитала, председателем совета целевого учреждения спортивной информации и обучения, членом совета музея спорта.
Лепайыэ являлся членом Центристской партии.
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