22.05.2020, 12:51

Умер бывший вице-мэр Тарту Мадис Лепайыэ


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Tartu abilinnapea Madis Lepajõe viidi haiglasse.
Tartu abilinnapea Madis Lepajõe viidi haiglasse. Foto: Kiur Kaasik

Ушел из жизни член правления футбольного союза Эстонии, бывший велосипедист и политик Мадис Лепайыэ.

С 2017 года по февраль 2020 года Лепайыэ являлся вице-мэром Тарту.

Ранее работал вице-канцлером Министерства образования и науки, являлся председателем совета целевого капитала физической культура и спорта Эстонского культурного капитала, председателем совета целевого учреждения спортивной информации и обучения, членом совета музея спорта.

Лепайыэ являлся членом Центристской партии.

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