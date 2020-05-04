Умер бывший председатель КГБ ЭССР Карл Кортелайнен

Вчера, 03 мая, в Москве в возрасте 91 лет скончался бывший председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) ЭССР генерал-лейтенант Карл Кортелайнен, пишет Eesti Ekspress.
Кортелайнен был председателем КГБ ЭССР в 1982-1990 гг.
В 1990 году Москва отозвала Кортелайнена из Таллинна и назначила первым заместителем начальника пограничных войск КГБ СССР. В августе 1991 года ушел в отставку.
Сын Кортелайнена, Олег, также служил в российской погранохране, дослужившись до генерал-майора. Сейчас он на пенсии. В погранохране служат и внуки и правнуки Кортелайнена.
О смерти Кортелайнена изданию сообщил Юри Эхасалу, а потом подтвердил и Рейн Силлар, который занимал пост председателя КГБ ЭССР после Кортелайнена, в 1990-1991 гг.
”Очень сильный руководитель. Как человек он был очень понимающим и невероятно отзывчивым”, — охарактеризовал Кортелайнена Силлар.
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