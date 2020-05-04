Умер бывший председатель КГБ ЭССР Карл Кортелайнен

Кортелайнен был председателем КГБ ЭССР в 1982-1990 гг.

В 1990 году Москва отозвала Кортелайнена из Таллинна и назначила первым заместителем начальника пограничных войск КГБ СССР. В августе 1991 года ушел в отставку.

Сын Кортелайнена, Олег, также служил в российской погранохране, дослужившись до генерал-майора. Сейчас он на пенсии. В погранохране служат и внуки и правнуки Кортелайнена.

О смерти Кортелайнена изданию сообщил Юри Эхасалу, а потом подтвердил и Рейн Силлар, который занимал пост председателя КГБ ЭССР после Кортелайнена, в 1990-1991 гг.

”Очень сильный руководитель. Как человек он был очень понимающим и невероятно отзывчивым”, — охарактеризовал Кортелайнена Силлар.

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