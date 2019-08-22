Умер бывший министр внутренних дел Маргус Лейво

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Margus Leivo

Вечером 21 августа скончался административный директор Таллиннского технического университета (TalTech), бывший министр внутренних дел Маргус Лейво. Ему было 65 лет.