22.08.2019, 13:53
Умер бывший министр внутренних дел Маргус Лейво
Вечером 21 августа скончался административный директор Таллиннского технического университета (TalTech), бывший министр внутренних дел Маргус Лейво. Ему было 65 лет.
Вечером 21 августа скончался административный директор Таллиннского технического университета (TalTech), бывший министр внутренних дел Маргус Лейво. Ему было 65 лет.
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