22.08.2019, 13:53

Умер бывший министр внутренних дел Маргус Лейво


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Margus Leivo
Margus Leivo

Вечером 21 августа скончался административный директор Таллиннского технического университета (TalTech), бывший министр внутренних дел Маргус Лейво. Ему было 65 лет.

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