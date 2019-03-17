17.03.2019, 14:20

Умер бывший мэр Нарвы и Нарва-Йыесуу Райво Мурд


rus.delfi.ee
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Raivo Murd
Raivo MurdFoto: EE arhiiv

Cегодня ночью умер бывший мэр Нарвы и Нарва-Йыесуу Райво Мурд.

О смерти Мурда сообщила его жена Кайе Мурд, написав об этом в своем Facebook.

Райво Мурд много лет был активным политическим деятелем в Ида-Вирумаа. В 1993-1998 годах он был мэром Нарвы, с 2013 по 2014 год исполнял обязанности мэра Нарва-Йыесуу.

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