11.09.2020, 16:35

Умер акционер и легендарный руководитель мясокомбината Nõo


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Toomas Kruustük
Toomas KruustükFoto: erakogu

В среду, 9 сентября, неожиданно умер основатель крупнейшего мясокомбината AS-i Nõo Lihatööstus, долголетний его руководитель и акционер Тоомас Круустюк.

В конце августа Тоомас Круустюк неожиданно заболел и скончался после непродолжительной тяжелой болезни в ночь на 9 сентября в Тарту. Тоомаса Круустюка будут помнить его семья и многие друзья, коллеги и партнеры. Ему было 62 года.

Он руководил комбинатом с момента его основания в 1992 году.

Под руководством Тоомаса Круустюка комбинат вырос из небольшой компании, в огромное производство. Теперь ассортимент включает более 400 высококачественных продуктов с высоким содержанием мяса. Nõo Lihatööstus с почти 200 сотрудниками является одним из крупнейших работодателей в Южной Эстонии.

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