Умер акционер и легендарный руководитель мясокомбината Nõo

В конце августа Тоомас Круустюк неожиданно заболел и скончался после непродолжительной тяжелой болезни в ночь на 9 сентября в Тарту. Тоомаса Круустюка будут помнить его семья и многие друзья, коллеги и партнеры. Ему было 62 года.

Он руководил комбинатом с момента его основания в 1992 году.

Под руководством Тоомаса Круустюка комбинат вырос из небольшой компании, в огромное производство. Теперь ассортимент включает более 400 высококачественных продуктов с высоким содержанием мяса. Nõo Lihatööstus с почти 200 сотрудниками является одним из крупнейших работодателей в Южной Эстонии.