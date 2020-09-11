11.09.2020, 16:35
Умер акционер и легендарный руководитель мясокомбината Nõo
В среду, 9 сентября, неожиданно умер основатель крупнейшего мясокомбината AS-i Nõo Lihatööstus, долголетний его руководитель и акционер Тоомас Круустюк.
В среду, 9 сентября, неожиданно умер основатель крупнейшего мясокомбината AS-i Nõo Lihatööstus, долголетний его руководитель и акционер Тоомас Круустюк.
В конце августа Тоомас Круустюк неожиданно заболел и скончался после непродолжительной тяжелой болезни в ночь на 9 сентября в Тарту. Тоомаса Круустюка будут помнить его семья и многие друзья, коллеги и партнеры. Ему было 62 года.
Он руководил комбинатом с момента его основания в 1992 году.
Под руководством Тоомаса Круустюка комбинат вырос из небольшой компании, в огромное производство. Теперь ассортимент включает более 400 высококачественных продуктов с высоким содержанием мяса. Nõo Lihatööstus с почти 200 сотрудниками является одним из крупнейших работодателей в Южной Эстонии.
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