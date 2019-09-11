Уменьшение помощи от ЕС приведет к дальнейшему сокращению служащих публичного сектора(2)
Число чиновников в прошлом году сократилось на 2,5%, то есть более, чем на 700 человек. Министр госуправления Яак Ааб считает, что темпы сокращения штата служащих публичного сектора должны быть увеличены, поскольку в ближайшем будущем европейская помощь будет сокращена, пишет rus.err.ee.
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