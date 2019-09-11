11.09.2019, 21:27

Уменьшение помощи от ЕС приведет к дальнейшему сокращению служащих публичного сектора

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rus.delfi.ee
EST
Jaak Aab
Jaak AabFoto: Rauno Volmar

Число чиновников в прошлом году сократилось на 2,5%, то есть более, чем на 700 человек. Министр госуправления Яак Ааб считает, что темпы сокращения штата служащих публичного сектора должны быть увеличены, поскольку в ближайшем будущем европейская помощь будет сокращена, пишет rus.err.ee.

"Тенденция продолжается, и мы хотим дальше двигаться в этом направлении. Такие возможности создают нынешние технологии и лучшая организация работы", – сказал министр госуправления Яак Ааб "Актуальной камере".

"Мы знаем, что денег из ЕС будет чуть меньше. Все пришли к выводу, что такая структура, которая построена сейчас для раздачи европейских денег по проектам, не имеет смысла. Надо сократить эту структуру", – пояснил Ааб.

Первым анализ сокращения штата получит Министерство образования. Случится это в ноябре. Остальные министерства узнают о том, как за те же деньги работать эффективней, весной следующего года.

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