Улыбнитесь! На экранах в таллиннском общественном транспорте транслируются шутливые новости

Заголовок, который привлек внимание пассажира, гласил: "Департамент окружающей среды: в этом году можно отстрелять до 61 пользователя воздуходувок для уборки листьев".

"Увидев этот заголовок, я несколько раз его перечитал, так как не мог поверить, что такая абсолютно шутливая новость могла появиться на экране городского автобуса среди других полностью серьезных и реальных новостей. Невероятно!" — прокомментировал увиденное пассажир, который довольно быстро понял, что речь идет о черном юморе.

Шутливые новости появляются намеренно

Из предприятия Таллиннский городской транспорт (Tallinna Linnatransport) на запрос портала Kasulik.ee ответили, что рекламой в общественном транспорте занимается компания Public TV.

Представитель Public TV Маргус Тамм пояснил, что речь идет о шутливых новостях портала uudis.net, которые транслируются для того, чтобы повеселить людей в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте.

"Перед новостным блоком идет ссылка на шутливые новости", — отметил Тамм.

"До сих пор мы получали положительные отзывы на эти новости, так как юмор всегда был полезен для здоровья", — считает Тамм.

И всё же: чтобы избежать неправильного понимания юмора, Тамм попросил владельца новостного портала убрать из контента шутливые новости и больше внимание уделить серьезным вещам.