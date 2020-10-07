07.10.2020, 08:25

Улыбнитесь! На экранах в таллиннском общественном транспорте транслируются шутливые новости

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Лийза Ребане, Kasulik.ee
EST
Улыбнитесь! На экранах в таллиннском общественном транспорте транслируются шутливые новости
Madis Veltman

Внимательный пассажир заметил на прошлой неделе на установленных в таллиннском общественном транспорте экранах, по которым транслируются новости и реклама, шутливую новость, которая заставила его улыбнуться. Человек поделился своим наблюдением в социальных сетях, но сомнения у него всё же остались: все ли понимают шутки, не воспринимает ли их кто-то всерьез?

Заголовок, который привлек внимание пассажира, гласил: "Департамент окружающей среды: в этом году можно отстрелять до 61 пользователя воздуходувок для уборки листьев".

"Увидев этот заголовок, я несколько раз его перечитал, так как не мог поверить, что такая абсолютно шутливая новость могла появиться на экране городского автобуса среди других полностью серьезных и реальных новостей. Невероятно!" — прокомментировал увиденное пассажир, который довольно быстро понял, что речь идет о черном юморе.

Шутливые новости появляются намеренно

Из предприятия Таллиннский городской транспорт (Tallinna Linnatransport) на запрос портала Kasulik.ee ответили, что рекламой в общественном транспорте занимается компания Public TV.
Представитель Public TV Маргус Тамм пояснил, что речь идет о шутливых новостях портала uudis.net, которые транслируются для того, чтобы повеселить людей в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте.

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"Перед новостным блоком идет ссылка на шутливые новости", — отметил Тамм.

"До сих пор мы получали положительные отзывы на эти новости, так как юмор всегда был полезен для здоровья", — считает Тамм.

И всё же: чтобы избежать неправильного понимания юмора, Тамм попросил владельца новостного портала убрать из контента шутливые новости и больше внимание уделить серьезным вещам.

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