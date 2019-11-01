Ультиматум редакции вынудил главреда Postimees подать в отставку

"В интересах рабочего мира я решил покинуть должность редактора", — пояснил Хельме свой шаг.

Насколько известно Delfi, ультиматум "мы или Хельме" предъявили сотрудники редакции отдела мнений и отдела расследований. Правда, не известно, в полном составе или нет. Всего подать заявления об увольнении пригрозили 15 человек.