Ультиматум редакции вынудил главреда Postimees подать в отставку

Главный редактор газеты Postimees Пеэтер Хельме решил сегодня уйти со своего поста, после того, как ряд работников редакции пригрозили положить на стол заявления об уходе.
"В интересах рабочего мира я решил покинуть должность редактора", — пояснил Хельме свой шаг.
Насколько известно Delfi, ультиматум "мы или Хельме" предъявили сотрудники редакции отдела мнений и отдела расследований. Правда, не известно, в полном составе или нет. Всего подать заявления об увольнении пригрозили 15 человек.
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