01.11.2019, 17:21

Ультиматум редакции вынудил главреда Postimees подать в отставку

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Фред Пюссь
EST
Postimees
PostimeesFoto: Tiit Blaat

Главный редактор газеты Postimees Пеэтер Хельме решил сегодня уйти со своего поста, после того, как ряд работников редакции пригрозили положить на стол заявления об уходе.

"В интересах рабочего мира я решил покинуть должность редактора", — пояснил Хельме свой шаг.

Насколько известно Delfi, ультиматум "мы или Хельме" предъявили сотрудники редакции отдела мнений и отдела расследований. Правда, не известно, в полном составе или нет. Всего подать заявления об увольнении пригрозили 15 человек.

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