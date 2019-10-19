Улитка, кошка и не только: что находят в посылках работники эстонской почты
Обнаруженная на этой неделе сотрудниками почтовой компании Omniva в посылке без адреса улитка с листом салата благополучно добралась до дома, передает rus.err.ee.
Обнаруженная на этой неделе сотрудниками почтовой компании Omniva в посылке без адреса улитка с листом салата благополучно добралась до дома, передает rus.err.ee.
Как сообщает "Актуальная камера", путешествующая в почтовой коробке улитка привлекла внимание сотрудников почтового сортировочного центра потому, что на коробке не было адреса: автоматика не может распознать поврежденные коробки или посылки без адреса, поэтому их направляют на отдельную линию, где их рассматривают работники — туда и попала посылка с улиткой.
Сотрудники поставили сообщение о необычной посылке в Facebook, оно быстро стало одним из самых популярных сообщений почтового предприятия, и в четверг улитка попала домой.
И хотя животных нельзя пересылать по почте, такие случаи происходили и раньше, например однажды в ячейку почтового автомата посадили кошку с написанным на карточке адресом: к счастью, с кошкой ничего не произошло, ее смогли доставить клиенту.
Среди необычных посылок также был букет роз, упаковка пива.
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