Улитка, кошка и не только: что находят в посылках работники эстонской почты

Как сообщает "Актуальная камера", путешествующая в почтовой коробке улитка привлекла внимание сотрудников почтового сортировочного центра потому, что на коробке не было адреса: автоматика не может распознать поврежденные коробки или посылки без адреса, поэтому их направляют на отдельную линию, где их рассматривают работники — туда и попала посылка с улиткой.

Сотрудники поставили сообщение о необычной посылке в Facebook, оно быстро стало одним из самых популярных сообщений почтового предприятия, и в четверг улитка попала домой.

И хотя животных нельзя пересылать по почте, такие случаи происходили и раньше, например однажды в ячейку почтового автомата посадили кошку с написанным на карточке адресом: к счастью, с кошкой ничего не произошло, ее смогли доставить клиенту.

Среди необычных посылок также был букет роз, упаковка пива.