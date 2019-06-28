Улицы перекрыты, автобусы едут в обход: 5 рекомендаций о передвижении в Таллинне во время Праздника песни и танца

2. По возможности выбирайте общественный транспорт

Для того, чтобы во время измененной схемы движения можно было безопасно передвигаться по городу, нужно по словам Хайн, для приезда на места проведения Праздника выбрать общественный транспорт. Также в городе удобнее будет передвигаться на велосипедах, для которых в местах проведения Праздника будут организованы охраняемые парковки, также можно будет оставить и самокаты. ”В праздничные дни график движения общественного транспорта между центром города и Пирита станет более интенсивным. В то же время не стоит забывать о том, что во время шествия участников ,общественный транспорт будет перенаправлен с закрытых для движения зон”.

3. Следите за знаками временной реорганизации движения и выполняйте указания регулировщиков

”Во время праздничной недели при передвижении автомобилем в районы проведения Праздника, нужно обязательно следить за временными знаками и следовать указаниям регулировщиков”, — подчеркивает Хайн и добавляет, что обеспечивать безопасное передвижение в праздничные дни будут сотни дорожных регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах.

4. Учитывайте ограниченное число парковочных мест

”Поскольку в районе певческого и танцевального полей места парковок ограничены, и во время шествия выступающих движение транспорта не разрешено, то свои личные автомобили стоит при приближении праздника оставить подальше”, — советует Хайн. Те, кто собирается прибыть на Праздник танца автомобилем, смогут воспользоваться возможностью платно запарковаться на городских улицах и частных парковках в регионах центрального рынка, автобусной станции и микрорайона Веэренни. Для зрителей Певческого праздника будет открыта на склоне Ласнамяэ Смуули теэ, а также парковки для зрителей вблизи улиц Неэмику и Валге. На Пирита теэ парковка разрешена вдоль дороги, где не было изменения схема движения из-за Праздника. Также парковаться можно и на находящихся вблизи Пирита теэ платных парковках. При парковке на городских улицах, по словам Хайн, нужно помнить о том, что зона Кесклинн начиная с 15.00 субботы и весь день воскресенья бесплатна.

5. Запаситесь временем для возвращения домой

Также, по словам Хайн, как в основные дни Праздника, так и 6 июля, когда состоится парад участников, нужно считаться с тем, что передвижение большого количества людей начнется до мероприятия и после его завершения. ”В связи с этим ,движение будет ограничено на улицах и дорогах тех районов, где будут собираться десятки тысяч пешеходов на концерты, а также те же ограничения будут действовать в течение нескольких часов после выступлений, когда зрители начнут возвращаться в центр города”, — отметила Хайн.

Точную информацию о крупных изменениях в дорожном движении, в связи с Праздником, можно найти на странице Ühisteenused www.parkimine.ee, а так же на странице в Facebook и на странице ЦУ Праздник песни и танца www.laulupidu.ee

Схемы организации движения во время праздничной недели: https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu