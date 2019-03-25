"Уличные бои": в начале апреля в Таллинне состоятся учения Сил обороны

В учениях примут участие около 200 военнослужащих, при этом будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны), что создаст довольно высокий уровень шума. Весь этот арсенал будет использоваться в промежутке с 8 часов утра до 10 часов вечера, так что ночной покой жителей нарушен не будет. Силы обороны обеспечат безопасность жителей и рассчитывают на понимание с их стороны.

Отвечает за учения лейтенант Лаури Лазимер (тел. 53870658, адрес э-почты lauri.lasimer@mil.ee), к которому можно обратиться с вопросами и в случае возникновения проблем.