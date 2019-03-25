25.03.2019, 18:45

"Уличные бои": в начале апреля в Таллинне состоятся учения Сил обороны

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rus.delfi.ee
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"Уличные бои": в начале апреля в Таллинне состоятся учения Сил обороны
Foto on illustratiivne.Foto: Karl Jakob Toplaan, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

С 3 по 7 апреля Силы обороны проведут на территории бывшей Таллинской тюрьмы (ул. Магазини, 35) "уличные бои", в ходе которых входящие в состав боевой группы 1-й пехотной бригады НАТО военнослужащие бельгийской роты выполнят различные упражнения, сообщает Раэпресс.

В учениях примут участие около 200 военнослужащих, при этом будут использоваться ручное огнестрельное оружие и средства имитации (дымовые шашки, взрывпакеты, холостые патроны), что создаст довольно высокий уровень шума. Весь этот арсенал будет использоваться в промежутке с 8 часов утра до 10 часов вечера, так что ночной покой жителей нарушен не будет. Силы обороны обеспечат безопасность жителей и рассчитывают на понимание с их стороны.

Отвечает за учения лейтенант Лаури Лазимер (тел. 53870658, адрес э-почты lauri.lasimer@mil.ee), к которому можно обратиться с вопросами и в случае возникновения проблем.

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