Улица Спорди в Кристийне вновь открыта для движения после ремонта

Сегодня старейшина Кристийне Яанус Рийбе и вице-мэр Таллинна Андрей Новиков провели осмотр завершившихся работ. Речь идет о последнем масштабном объекте дорожного строительства в районе в текущем сезоне.

”Ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна производились на всем протяжении улицы Спорди, они продолжались порядка пяти месяцев и вызвали временные неудобства в этом квартале, но теперь улица в порядке. В результате ремонта здесь существенно возрастет безопасность дорожного движения”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

В рамках произведенных строительных работ были обновлены покрытие проезжей части на площади 6400 м² и асфальто-бетонное покрытие тротуаров площадью 5500 м², приведены в порядок горловины люков, заменены разрушившиеся бордюрные камни и амортизированные столбы уличного освещения.

”Улица Спорди получила обновленный облик, ремонт был необходим, и местные жители его давно ожидали, поскольку старый асфальт был амортизирован. В ходе работ были внесены изменения также и в организацию дорожного движения, на перекрестках и пешеходных переходах создали возвышения, привели в порядок озеленение и произвели обрезку деревьев”, — добавил Рийбе.

На отрезке между домами №№ 20 — 28 по улице Спорди был также произведен ремонт ливневой канализации.

Строительные работы осуществлены фирмой Altos Teed OÜ.