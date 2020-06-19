Улица Пикк в Таллиннe получит новый облик

”Проект включает в себя реконструкцию улицы Пикк на отрезке от улицы Олевимяги до улицы Раннамяэ, а также Зеленый рынок и территорию перед башней Толстая Маргарита. Цель проекта — реорганизовать общественное пространство, предоставив больше места пешеходам, а также улучшить возможности для проведения досуга при этом сохранив возможность парковки автомобилей и дорожное движения”, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

На отрезке от улицы Олевимяги до улицы Раннамяэ для удобства пешеходов по краям дороги будут аналогично тому, как это сделано на улицах Харью и Виру, установлены гранитные плиты. По возможности пешеходная зона будет расширена. На отрезке от улицы Пагари до исторических ворот Раннавярав пешеходные дорожки будут отделены от проезжей части бордюрами. На стороне с четными номерами домов будет увеличена ширина пешеходной дорожки. Перед исторической городской стеной на отрезке от ворот Раннавярав до улицы Раннамяэ будет положена черная брусчатка.

”При создании современного городского пространства большую роль должны играть те, кто им будет пользоваться, то есть жители города. Поэтому приглашаем всех ознакомиться с проектом реконструкции улицы в приложении AvaLinn, где можно добавить свои предложения и комментарии”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

С проектом можно ознакомиться в мобильном приложении AvaLinn до 29 июня. Эскиз решения подготовила фирма ViaVelo Inseneribüroo OÜ.

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