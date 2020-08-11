Улица Луйзе будет временно закрыта для движения

Проезд в направлении Хааберсти возможен по улице Техника и Тоомпуйестеэ, в Кристийне – по полосе для общественного транспорта на улице Эндла, где временно допускается движение обычных автомобилей. В Мустамяэ можно проехать через Тынисмяги по Пярнускому шоссе и улице Тонди.

Приносим извинения за неудобства!