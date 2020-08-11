11.08.2020, 17:50

Улица Луйзе будет временно закрыта для движения


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luise tänav
luise tänavFoto: Sven Arbet

В связи со строительными работами движение по улице Луйзе будет закрыто в среду, 12 августа, в 8.00, и восстановлено в пятницу, 14 августа, в 18.00.

Проезд в направлении Хааберсти возможен по улице Техника и Тоомпуйестеэ, в Кристийне – по полосе для общественного транспорта на улице Эндла, где временно допускается движение обычных автомобилей. В Мустамяэ можно проехать через Тынисмяги по Пярнускому шоссе и улице Тонди.

Приносим извинения за неудобства!

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