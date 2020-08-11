11.08.2020, 17:50
Улица Луйзе будет временно закрыта для движения
В связи со строительными работами движение по улице Луйзе будет закрыто в среду, 12 августа, в 8.00, и восстановлено в пятницу, 14 августа, в 18.00.
В связи со строительными работами движение по улице Луйзе будет закрыто в среду, 12 августа, в 8.00, и восстановлено в пятницу, 14 августа, в 18.00.
Проезд в направлении Хааберсти возможен по улице Техника и Тоомпуйестеэ, в Кристийне – по полосе для общественного транспорта на улице Эндла, где временно допускается движение обычных автомобилей. В Мустамяэ можно проехать через Тынисмяги по Пярнускому шоссе и улице Тонди.
Приносим извинения за неудобства!
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