23.09.2019, 21:45

Улица Леннуяама в Таллинне вновь открыта для движения


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Gonsiori tänava ehitustööd
Gonsiori tänava ehitustöödFoto: Madis Veltman

Сегодня открыта для движения после реконструкции улица Леннуяама на участке между Тартуским шоссе и подъездом к дому № 7.

В ходе работ вдоль улицы со стороны гостиницы Ülemiste создана велодорожка трехметровой ширины, соединяющая аэропорт с аналогичной дорожкой вдоль Тартуского шоссе, реконструированы расположенные под землей коммуникации и уличное освещение, создан дополнительный ряд для левого поворота с улицы Леннуяама на Тартуское шоссе и появилась у гостиницы автобусная остановка. Ширина ряда проезжей части доведена до 3,25 м, кармана для автобусов — до трех метров. Обошлось все это почти в миллион евро, сообщает Раэпресс.

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