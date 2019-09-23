Улица Леннуяама в Таллинне вновь открыта для движения
Сегодня открыта для движения после реконструкции улица Леннуяама на участке между Тартуским шоссе и подъездом к дому № 7.
Сегодня открыта для движения после реконструкции улица Леннуяама на участке между Тартуским шоссе и подъездом к дому № 7.
В ходе работ вдоль улицы со стороны гостиницы Ülemiste создана велодорожка трехметровой ширины, соединяющая аэропорт с аналогичной дорожкой вдоль Тартуского шоссе, реконструированы расположенные под землей коммуникации и уличное освещение, создан дополнительный ряд для левого поворота с улицы Леннуяама на Тартуское шоссе и появилась у гостиницы автобусная остановка. Ширина ряда проезжей части доведена до 3,25 м, кармана для автобусов — до трех метров. Обошлось все это почти в миллион евро, сообщает Раэпресс.
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