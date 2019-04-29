Улица Херне закрывается для транспорта

фото иллюстративное Foto: Tanel Meos

Со 2 по 9 мая в рамках реконструкции улицы Херне будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части и велосипедно-пешеходной дорожки. В связи с этим улица будет закрыта для движения транспорта, кроме транспортных средств живущих на ней.