Украинский предприниматель перевел бизнес в Эстонию: в Литве и Латвии еще ощущается Советский Союз

Затем я открыл еще два бизнеса. Один связан с продажей кофе, другой — предметов интерьера. Это глобальная коммуникация с дизайнерами со всего мира.

Не бойтесь



Если вы хотите стать э-резидентом, то я всегда могу подсказать, с чего начать. В интернете у моей фирмы Turiya Innovation Group OÜ можно найти адрес электронной почты.

Весь процесс от становления э-резидентом до создания фирмы был пройден лично, набиты шишки и все прочее. Большинство людей боятся что-то делать от незнания. В Украине есть ограничения — таможенные, налоговые, банковские. Мне было очень страшно делать свой первый платеж в Японию. Платежное поручение пересматривал раз тридцать. Я боялся сделать одну ошибку, запятую не там поставить в назначении платежа.

К сожалению, в моей родной Украине, которую я очень сильно люблю, это может быть причиной, по которой валютный контроль не пропустит платеж. Я два дня просто не спал, звонил получателю: ”Ты получил деньги? Ты получил деньги?” Сейчас все намного проще.

Во-первых, я бы посоветовал украинским предпринимателям, которые хотят стать э-резидентами, избавится от ограничений, которые прививает соответствующая атмосфера жизни в Украине.

Во-вторых, ничего не бояться. Здесь нет ограничений.

Языковые барьеры. Они присутствуют минимально. Причем со всеми структурами, в том числе и государственными. Безусловно, каждый хочет, чтобы с ним общались на его родном языке, эстонцы это уважают и ценят. Если ты не знаешь эстонский, то ты всегда можешь обратиться на русском или английском и тебе помогут.

О проблемах



Расскажу и о проблемах. Будучи клиентом одного из эстонских банков, я столкнулся с проблемой при открытии банковского счета для третьей фирмы. У двух уже были открыты счета, и всю банковскую историю видно. Был физический магазин, были работники, были оплаты налогов и даже подача документов на постоянное место жительства. Даже был документ, подтверждающий, что Департамент полиции и погранохраны принял мое ходатайство о ПМЖ. Это было сделано для того, чтобы показать серьезность в своем намерении и дальше вести бизнес в Эстонии.

Переговоры с банком заняли восемь месяцев, у меня запрашивали разные документы, которые я предоставлял. Затем менеджеры банка уходили в оффлайн, но потом снова появлялись, когда я о себе напоминал.

В Эстонии я бываю часто, и мне понятно, почему это происходит — проблема с отмыванием денег в крупных банках. Я смотрю на это и со стороны банка. Все-таки это частная структура, и они не могут рисковать.

Вторая проблема — с работниками. Мне даже приходилось судиться. Как я для себя уже выяснил, наличие у работника гражданства ЕС не означает, что он будет порядочным. Так как ты физически находишься не в Эстонии и ведешь бизнес дистанционно, то ты не можешь контролировать его полностью.

Специфика логистики. Если вы логистически завязаны с Прибалтикой либо с Финляндией, то вам легко и дешево с помощью эстонских компаний осуществлять логистику.

Если вам нужно отправлять товар по всему миру, либо на остальную территорию Евросоюза, то стоимость логистики увеличивается в разы! По сравнению с Центральной Европой очень дорого.

Плюсы



Из плюсов хочется отметить простоту э-услуг. Еще раз повторюсь про транспорт. Даже если у тебя нет таллиннской прописки, которая необходима для бесплатного проезда в общественном транспорте, то можно купить проездную карту, пополнить ее на 6 евро и пять дней ездить абсолютно безлимитно на всех видах транспортах. Транспорт чистый, удобный, ходит строго по расписанию.

В Таллинне мне нравятся люди. Везде тебя поймут, везде подскажут. Если ты пытаешься общаться на эстонском и говоришь неправильно, то тебя исправят. Никто не будет над тобой смеяться.