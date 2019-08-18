Украинский политолог: в будущем можно захватить Эстонию изнутри и сделать украинский вторым государственным

Об этом политолог написал у себя Facebook. Он обращает внимание на то, что основными пассажирами прямых автобусных рейсов из Украины в Эстонию являются украинские строители и разнорабочие.

"Европейские братья уже недовольно брюзжат по этому поводу, наши неприхотливые граждане уронили цены на строительном рынке. По сути дела украинцы стали здесь ”таджиками”, которые выполняют большинство тяжелой и грязной работы в России", — уверен политолог.

По его словам, эстонцам грех жаловаться, потому что это русскоязычные держатся за страну. "Молодежь ”титульной нации” при первой возможности рулит в Швецию, Финляндию и другие страны ЕС, а заместить их некем. Так что при известном старании через время можно захватить Эстонию изнутри и даже сделать украинский вторым государственным, — смело предполагает Заборин. — Особенно если подать это все под соусом совместной борьбы с агрессором: там такие речи многим слаще "маргарыну".